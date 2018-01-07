المنتخب الوطني يتعادل وديا مع منتخب موريتانيا .





طرابلس 07 يناير 2018 ( وال ) - خاض المنتخب الوطني لكرة القدم

مباراته الودية الأولي مع منتخب موريتانيا وحقق التعادل بهدف مقابل هدف ،

أمس السبت ، على ملعب الشاذلي زويتن بتونس .

وبادر المنتخب الموريتاني بالتسجل في الدقيقة 53 وعدل للمنتخب اللاعب

" صالح الطاهر " في الدقيقة 66 ، وقد اضاع المنتخب العديد من الفرص التي

كانت سانحة للتسديل خلال هذه المباراة التجربية التي اشرك فيها المدرب

الوطني العديد من الاسماء.

وسيلتقي المنتخب الوطني في مباراة ودية ثانية مع منتخب بوركينا فاسو

يوم 10 يناير الجاري قبل التحول إلى المغرب في الحادي عشر من شهر يناير

الجاري للمشاركة في بطول الشان التي ستنطلق في الثالث عشرة من نفس الشهر

.

ويخوض منتخب ليبيا بطولة الشان ضمن المجموعة الثالثة التي تضم أيضًا

نيجيريا وغينيا الإستوائية ورواندا.

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