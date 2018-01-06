سيالة : ليبيا لايجب ان تتحمل وزر مشكلة الهجرة غير الشرعية وحدها ويجب ان يساعدها الافارقة والاوروبيين .

طرابلس 06 يناير 2018 (وال) - قال وزير الخارجية في حكومة الوفاق الوطني محمد سيالة "لدينا رسالة نريد ان نبلغها ان ليبيا لايجب ان تتحمل وزر مكافحة الهجرة غير الشرعية وحدها يجب ان يساعدها الافارقة والاوروبيين . واضاف السيد الوزير في تصريح لوسائل الاعلام عفب اجتماعه بوزيري الخارجية النيجيري جيفري اونيما والكونغولي ايمانويل ايلونغا في طرابلس الخميس "الوزيران جاءا للاطلاع على رعاياهم المتواجدين في مراكز الايواء المؤقتة وقد مكناهم من زيارة كل ما ارادوا ان يطلعوا عليه لانه ليس لدينا مانخفيه .

واوضح السيد الوزير ان الوزيران اجتمعا مع وزير العدل ووزير الداخلية والمسؤولين عن الهجرة غير الشرعية والتقيا مع جالياتهم والتي تم خلالها اطلاعهم على مايريدون الاطلاع عليه خاصة مراكز الايواء المؤقتة التي تشرف عليها وزارة الداخلية . واختتم السيد الوزير تصريحه بالقول "ان زيارات المسؤولين الافارقة خاصة هي زيارات تصب اولا في مصلحة وضع الهجرة وثانيا في مصلحة ليبيا بصورة خاصة لاظهار الحقيقة فليستمع العالم الى تصريحات هؤلاء الوزراء بعد زيارتهم ووقوفهم على الحقيقة .





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