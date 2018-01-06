اجتماع بغريان لمتابعة تنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي الذي يرعاه الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الصحة .

غريان 6 يناير 2018 ( وال ) - عُقد اليوم السبت بمقر المجلس البلدي غريان اجتماع ضم كل من المجلس البلدي غريان ومكتب الخدمات الصحية وإدارة العيادات المجمعة بالبلدية مع مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة .

وخصص الاجتماع لمتابعة برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا الذي يتم تطبيقه على عدد من البلديات الليبية كعينة ليتم تعميمه على كامل البلديات مستقبلاً .

وقال منسق فريق العمل ببرنامج تعزيز النظام الصحفي في بلدية غريان الدكتور "سامي محمد عيسى" لوكالة الأنباء الليبية إن برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا يتم تنفيذه بالتعاون بين وزارة الصحة والاتحاد الأوروبي والمؤسسة الألمانية للتعاون ( ( G I Z ) وأنه قد بدأ تطبيقه في ليبيا سنة 2012 وتوقف سنة 2014م ، وقد استؤنف العمل لإستكمال المشروع في سنة 2016 .

وأوضح "عيسى" بأنه قد تم اعتماد مكتب ببلدية غريان لمتابعة برنامج تعزيز النظام الصحي داخل البلدية ، وتكليف ثلاثة منسقين من الأطباء للإشراف على هذا المكتب الذي يهتم بعقد الاجتماعات الدورية لفريق العمل الذي تم تشكيله من عدد من المختصين داخل أربعة مراكز صحية وقع عليها الاختيار لتطبيق هذا البرنامج داخل بلدية غريان وهي المركز الصحي "أولاد بن يعقوب" ، المركز الصحي "أولاد الشيخ" ، المركز الصحي "أبوزيان" ، المركز الصحي "القحاصات" ، بالإضافة إلى مجمع العيادات الخارجية بالبلدية .

كما يهتم المكتب بالعمل على تدليل أي عقبات أو صعوبات قد تواجه عمل الفريق ، والتنسيق والإعداد لزيارة الخبير الدولي المسؤول على تنفيذ برنامج تعزيز النظام الصحي في ليبيا إلى بلدية غريان المقررة يوم الثلاثاء الموافق 9 يناير 2018 مشيراً إلى أنه قد تم اختيار بلدية غريان ضمن عِدة بلديات ليبية موزعه جغرافياً بين الغرب والشرق والوسط والجنوب سيتم تطبيق هذه البرنامج عليها للتعرف على التحديات والأخطاء التي قد تحدث عند تعميم المشروع على كل مناطق ليبيا مستقبلاً ليتم تلافيها ومعالجتها

وقد حضر الاجتماع كل من الدكتور "غسان كريم"مدير إدارة الرعاية الصحية الأولية بوزارة الصحة ، و"عبد الباسط كشاشه" عن إدارة الخدمات الصحية ببلدية غريان ، وخالد الساعدي" عن مكتب الخدمات الطبية" بالبلدية ، و"مفتاح دياب" رئيس لجنة الأزمة ببلدية غريان .



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