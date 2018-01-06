رئيس المجلس الرئاسي يجتمع مع وفد من بلدية باطن الجبل " تيجي" .

طرابلس 06 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت، مع عميد بلدية باطن الجبل " تيجي " وعدد من أعضاء المجلس البلدي يرافقهم أحفيظ خليفة شنينة عضو مجلس النواب.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد تحدث أعضاء الوفد مؤكدين تأييدهم لحكومة الوفاق الوطني، واستعرض الوفد ما يواجه بلدية باطن الجبل من مصاعب ومختنقات في قطاعات الصحة والتعليم والمياه إضافة لقضية الأسر المهجرة إلى مدينتهم.

وأكد السراج خلال الاجتماع أنه يعتز بكل مناطق ومكونات المجتمع الليبي ولا يمكن أن يحدث تهميش أو غبن لأي منطقة، وأضاف إن الحكومة تحاول حل المختنقات بطريقة عادلة ومتوازنة بين مختلف البلديات في ليبيا، وفقًا للأولويات وبقدر المتاح من الإمكانيات وأكد السيد الرئيس على الدور الحيوي للبلديات التي تمثل واقع بيئتها الاجتماعية وبما يمكنها من تحديد احتياجات المنطقة وخيارات مواطنيها.

وقال المكتب الاعلامي ان السراج اصدر تعليماته باستكمال احتياجات بلدية باطن الجبل، وبحث حلول لكافة ما طرحه الوفد من مشاكل بالتنسيق مع الوزارات المختصة مع وضع أولوية لتنفيذ الضروري والأساسي بصفة عاجلة ودون إبطاء.



...( وال )...