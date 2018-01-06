الرئاسي يكلف عدداً من وزراء الوفاق لزيارة تاورغاء غداً الأحد للوقوف على احتياجاتها .

طرابلس 06 يناير 2018 ( وال ) - كلف رئيس المجلس الرئاسي "فائز السراج" عدداً من الوزراء المفوضين بحكومة الوفاق الوطني بزيارة مدينة تاورغاء يوم غد الأحد للوقوف على احتياجات المدينة واتخاذ الإجراءات اللازمة تمهيداً لعودة أهالي المدينة، المقررة في 1 فبراير القادم، وفقاً للاتفاق المبرم بين مدينتي مصراتة وتاورغاء.

ووفقا لادارة التواصل والاعلام فقد نص التكليف زيارة الوزراء المفوضين بالحكم المحلي والداخلية والتعليم والصحة والشؤون الاجتماعية ووزير الدولة للشؤون المرأة والتنمية المجتمعية ورئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء ورئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية ورئيس الهيئة العامة للموارد المائية ورئيس الهيئة العامة للبيئة، بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون المهاجرين والنازحين، رئيس لجنة متابعة تنفيذ الاتفاق المبرم بين مصراتة وتاورغاء "أبوبكر جلاله".





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