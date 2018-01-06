رئيس المجلس الرئاسي يلتقي تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى .

طرابلس 06 يناير 2018 ( وال ) - حضر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم السبت ملتقى تجمع أهالي وسكان طرابلس الكبرى، من سياسيين ومثقفين ومهنيين وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، الذي انعقد لبحث مستجدات الوضع السياسي وسبل الخروج من الأزمة الراهنة.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس الرئاسي فقد ألقى " السراج " كلمة أمام الملتقى، عبر في بدايتها عن سعادته بالالتقاء بأهل طرابلس، عاصمة كل الليبيين، والمدينة التي تجسد الوحدة الوطنية، حيث يعيش فيها الليبيون من مختلف المناطق في نسيج مترابط ومزيج اجتماعي متحضر.

وتحدث السراج عن أبعاد الأزمة الراهنة والجهود التي بذلت للتخفيف من وطأتها، وعرض سيادته رؤيته للحل الذي يبدأ بالمصالحة الوطنية، والعمل على توحيد المؤسسات السيادية، وإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، وصولاً إلى الدولة الديمقراطية المدنية الحديثة.

وفتح باب الحوار واجاب السراج عن ما طُرح من أسئلة واستفسارات حول تطورات الوضع السياسي، وما تتطلبه عملية المصالحة من إنشاء صندوق لجبر الضرر والتعويضات، والإجراءات المتخذة لحل عدد من المختنقات التي تواجه المرافق العامة، ومقترحات حول تفعيل البرنامج الوطني للمشاريع الصغرى والمتوسطة.



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