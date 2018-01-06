عدد من الاطباء الامريكيين المتخصصين في جراحة القلب يزورون ليبيا
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السبت ، 06- 01- 2018 - 15:33:00
طرابلس 6 يناير 2018 (وال) - يقوم عدد من الاطباء الامريكيين المتخصصين
في جراحة القلب " اطفال " بزيارة الى ليبيا وذلك في اطار جهود وزارة
الصحة لتوطين العلاج في الداخل .
ويبدأ الفريق الطبي زيارته بزيارة مستشفى القلب بتاجوراء تمهيدا للبدء
في اجراء العمليات الجراحية المختلفة في امراض القلب للاطفال .
وحسب ماأفاد به الدكتور معتز الاخضر فانه سيتم ضمن البرنامج الاتفاق مع
عدد من الاطباء المتخصصين في جراحة قلب الاطفال وزراعة الكلي والكبد
والنخاع العظمي واستئصال الاورام .
(وال)