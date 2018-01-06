عدد من الاطباء الامريكيين المتخصصين في جراحة القلب يزورون ليبيا .



طرابلس 6 يناير 2018 (وال) - يقوم عدد من الاطباء الامريكيين المتخصصين

في جراحة القلب " اطفال " بزيارة الى ليبيا وذلك في اطار جهود وزارة

الصحة لتوطين العلاج في الداخل .

ويبدأ الفريق الطبي زيارته بزيارة مستشفى القلب بتاجوراء تمهيدا للبدء

في اجراء العمليات الجراحية المختلفة في امراض القلب للاطفال .

وحسب ماأفاد به الدكتور معتز الاخضر فانه سيتم ضمن البرنامج الاتفاق مع

عدد من الاطباء المتخصصين في جراحة قلب الاطفال وزراعة الكلي والكبد

والنخاع العظمي واستئصال الاورام .

(وال)