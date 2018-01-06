وزيرا الخارجية في نيجيريا والكونغوليين في الخارج : ليبيا في مكافحتها للهجرة غير الشرعية ابدت ارادة قوية وشفافية كاملة ولاصحة للادعاءات الكاذبة حول معاملة الافارقة في ليبيا .

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طرابلس 6 يناير 2018 (وال) - من جهته وجه وزير الخارجية في جمهورية نيجيريا الاتحادية جيفري اونيما الشكر لليبيا وللسلطات المسؤولة في الوزارات والمؤسسات على ماقدمته من مساعدات للوفد النيجيري للوقوف مباشرة على احوال النيجيريين المتواجدين في مراكز الايواء في طرابلس ،مشيرا الى ان كافة الامكانيات وضعت تحت تصرفهم خلال مدة الزيارة .

واكد انه التقى رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج ووزيرا الخارجية والعدل ومسؤولي مراكز الايواء الذين ابدوا تعاونا تاما مع الوفد بشأن تسهيل عودة الالاف من النيجيريين طوعيا الى بلادهم .

واوضح الوزير النيجيري انه التقى مع رعايا بلده وتحاور معهم طويلا ، مؤكدا ان نيجيريا ستفتح مجالات التعاون الواسعة مع ليبيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية وتداعياتها ومقاومة العناصر الاجرامية الذين يمولون موجات الهجرة ، مؤكدا ان طائرات ستبدأ في اعادة المهاجرين الى بلادهم فورا في رحلات منتظمة من المطارات الليبية .

واكد اونيما ان نيجيريا ستبدأ مرحلة اعداد لهؤلاء الشباب العائدين ومحاولة ادماجهم في المجتمع والعمل على ايجاد فرص العمل والاستقرار لهم داخل مجتمعهم .

(وال)