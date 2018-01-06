وزيرا الخارجية في نيجيريا والكونغوليين في الخارج : ليبيا في مكافحتها للهجرة غير الشرعية ابدت ارادة قوية وشفافية كاملة ولاصحة للادعاءات الكاذبة حول معاملة الافارقة في ليبيا .

طرابلس 6 يناير 2018 (وال) - جدد وزيرا الخارجية في نيجيريا الاتحادية "

جيفري اونيما " والوزير المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج ايمانويل

كاسونغو" شكرهما وتقدريهما لليبيا حكومة وشعبا على الحفاوة البالغة وكرم الضيافة طيلة تواجدهما في ليبيا لزيارة مراكز الايواء لرعايا دولتيهما في طرابلس والظروف الجيدة التي وجدا فيها هذه المراكز ،مؤكدين ان التسهيلات والشفافية الكاملة من السلطات الليبية مكنتهما من الوقوف على حالة تواجد رعاياهما والبدء في اجراءات عودتهم الطوعية الى بلدانهم جاء ذلك في المؤتمر الصحفي الذي عقداه في طرابلس اليوم السبت بحضور وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي وعدد من المسؤولين بالوزارة والوفدان المرافقان للوزيرين. وقال الوزير المكلف بشؤون الكونغوليين في الخارج للكونغو الديمقراطية "ايمانويل كاسونغو" ان ليبيا في مكافحتها للهجرة غير الشرعية ابدت ارادة قوية وتعاون ممتاز وكانت شفافة حول ماقدم لنا من معلومات حول المهاجرين وتواجدهم في مراكز الايواء المتعددة . واضاف ندرك جيدا ما تواجهه ليبيا من تحديات في هذه المرحلة مع توافد هذه الاعداد الكبيرة من المهاجرين ولدينا تعاطف معها في مقاومة عصابات تهريب البشر الذين يسعون للحصول على المال على حساب عذابات الاخرين . ودعا كاسونغو ليبيا الى دعوة وسائل الاعلام العالمية للوقوف على حقيقة مايجري في مراكز الايواء ليتأكدوا كما تأكدنا أنه لاصحة لما أوردته بعض وسائل الاعلام من اساءة للافارقة في ليبيا لان الكونغو الديمقراطية عاشت ظروفا مماثلة لليبيا . وقال اونيما " زرت اكثر مراكز الايواء في طرابلس للوقوف على الحالة العامة للمتواجدين داخلها ولقد فوجئت ان المعلومات التي تلقيناها في كنشاسا كانت مغلوطة تماما ولم اجد نفس المعلومات التي روج لها الاعلام مؤخرا . واكد اونيما ان المرحلة التي تمر بها ليبيا حاليا ستتجاوزها بدعم اشقائها الافارقة وهذه رسالة نوجهها من طرابلس الى العالم . وكشف الوزير ان اليومين القادمين ستبدأ عملية اعادة الكونغوليين المتواجدين في مراكز الايواء طوعيا رغم ان اعدادهم قليلة مقارنة برعايا دول افريقية أخرى .

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