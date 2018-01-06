منظمة الدولية للهجرة: أكثر من 3100 مهاجر قضى بحراً عام 2017.





جنيف6 يناير 2018 ( وال ) - قالت المنظمة الدولية للهجرة (OIM) إن 3116

مهاجرا فقدوا حياتهم في البحر المتوسط عام 2017، في محاولتهم الوصول إلى

أوروبا.

وذكر تقرير صدر عن المنظمة أمس الجمعة، أن "هذه المعطيات على الرغم من

مأساويتها، إلا أنها شهدت انخفاضا حادا مقارنة بالسنوات الأخيرة"، وأنه

"يكفي مجرد التفكير بأن ضحايا (رحلات الأمل) تجاوزوا في عام 2016 الـ5140

شخصا".

وأشار التقرير الى أن "السنة التي انتهت ، وصل مجموع المهاجرين

واللاجئين الوافدين الى 171635?، وأن "أقل من 70? منهم بقليل، وصل الى

إيطاليا (119310)، والباقي مقسم بين اليونان وقبرص واسبانيا".

وخلص التقرير الى القول إن "هذه المعطيات في إنخفاض أيضا، مقارنة بعام

2016، عندما كان إجمالي عدد الوافدين أكثر من الضعف"، أي "ما يعادل

363504".

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