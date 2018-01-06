الأمم المتحدة تخصص 50 مليون دولار لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن.





الأمم المتحدة 6 يناير 2018 ( وال) - خصصت الأمم المتحدة 50 مليون

دولار أمريكي لتلبية الاحتياجات الإنسانية في اليمن، وفقا لما ذكره متحدث

باسم الأمم المتحدة أمس الجمعة.

وقال فرحان حق إن المال هو أكبر تخصيص من قبل الصندوق المركزي لمواجهة

الطوارئ.

وأفاد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ومنسق

الإغاثة في حالات الطورائ، مارك لوكوك، الذي وافق على التخصيص أمس

الجمعة، إنه يجب أن يكون هناك تخفيض في القتال على الأرض والضربات الجوية

على حد سواء، والتي تكثفت بشكل كبير في الأسابيع الأخيرة.

كما شدد على ضرورة فتح جميع الموانئ دون انقطاع حتى يمكن شحن الإمدادات

الإنسانية إلى اليمن، حسبما ذكر حق.

ولفت لوكوك إلى أنه ما زال يشعر بقلق بالغ إزاء تدهور الوضع

الإنساني في البلاد بالرغم من التقدم الذي تحقق في الشهر الماضي من خلال

فتح موانئ اليمن على البحر الأحمر أمام الواردات التجارية من الوقود

وشحنات المواد الغذائية، فضلا عن استئناف الشحنات الإنسانية والرحلات

الجوية.

وأكد لوكوك أن الشعب اليمني بحاجة إلى إنهاء الصراع حتى يتمكن من

البدء في إعادة بناء حياته. ولكي يحدث ذلك، يجب على أطراف الصراع وقف

الأعمال العدائية والانخراط بصورة مجدية مع الأمم المتحدة من أجل تحقيق

تسوية سياسية دائمة.

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