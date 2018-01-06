اجتماع موسع بوزارة التخطيط لمناقشة ميزانية 2018 للمؤسسة الوطنية للنفط.

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طرابلس 6 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع الموسع الذي عقد بمقر

وزارة التخطيط لمناقشة مشروع الميزانية العامة للمؤسسة الوطنية للنفط

للعام 2018 وآليات تمويلها وتحديد أوجه الصرف بما يتماشى مع تحقيق أهداف

المؤسسة في استمرار عمليات التشغيل ورفع معدلات الإنتاج .

ضم الاجتماع وزير التخطيط بحكومة الوفاق الوطني السيد الطاهر الجهيمي

رئيس مجلس ادارة المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله وعضوي مجلس

الادارة بلقاسم شنقير والعماري محمد العماري ومدير عام المالية بالمؤسسة

وعدد من مدراء الإدارات والمختصين في المؤسسة ووزارة التخطيط.

وطالب "صنع الله " خلال هذا الاجتماع على أهمية الإسراع في اعتماد

الميزانية العامة لقطاع النفط دونما تأخير حتى تتمكن المؤسسة وشركاتها من

تحقيق الإنتاج المستهدف ..مؤكدا ان ضعف التمويل والميزانيات المعتمدة

لقطاع النفط و عدم تسييلها في الوقت المحدد في السنوات الماضية قد أثر

سلباً على عمليات الانتاج و استدامته.

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