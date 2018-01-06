شركة اكاكوس للعمليات النفطية تستعرض نشاط الشركة وخطتها للعام القادم.





طرابلس 6 يناير 2018 ( وال ) - استعرض الاجتماع السنوي الذي عقد

بشركة اكاكوس للعمليات النفطية نشاط الشركة للعام الماضي2017 وخطة

الشركة لعام الجاري 2018.

و حضر الاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط المهندس مصطفى صنع

الله وأعضاء مجلس الإدارة ورئيس واعضاء لجنة الملاك، وأعضاء مجلس

الإدارة بالشركة ورئيس واعضاء هيئة المراقبة، والمدراء العامون ومدراء

الإدارات والمختصون من المؤسسة والشركة.

وشدد "صنع الله " خلال كلمة له بالمناسبة على ضرورة تحسين

الظروف الوظيفية للعاملين وتكثيف البرامج التدريبية لهم ورفع مستوى

كفاءتهم والتركيز على تدريب الشرائح الشابة القادرة على العطاء والدفع

بها في السلم الوظيفي وفق معيار الكفاءة ووالاهتمام و المحافظة على

العلاقات المجتمعية مع السكان المحليين و برامج التنمية المستدامة و

برامج الإصحاح البيئي.

من جانبه أكد رئيس لجنة ادارة الشركة المكلف خلال عرض

مستهدفات الشركة للعام 2018 شروع الشركة في تنفيذ بعض المشاريع التطويرية

في الحقول النفطية واستكمال مشروع الخطة الامنية المتكاملة بها .

كما استعرض خطة الشركة للحفاظ على معدلات الانتاج وزيادته،

والبرامج المنفذة والجاري تنفيذها في مجال السلامة والبيئة و ملخص

للميزانية المقترحة واحتياجات الشركة للعام 2018.

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