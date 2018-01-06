اجتماع وزاري عربي في عمان لبحث تداعيات اعتبار ترامب القدس عاصمة لما يسمي باسرائيل.





القاهرة في 06 يناير2018 ( وال ) - يعقد في العاصمة الاردنية عمان

اليوم السبت الاجتماع الوزاري العربي الخاص بمواجهة قرار الامريكي دونالد

ترامب الاعتراف بالقدس عاصمة لما يسمي باسرائيل.

وقال الامين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكى ان

هذا الاجتماع يأتي تنفيذا للقرار الذى اتخذه مجلس جامعة الدول العربية

على مستوى وزراء الخارجية العرب في دورته غير العادية في التاسع من الشهر

الماضي.

واوضح ان الاجتماع يهدف الى النظر في عدد من التوصيات للتحرك

لاحتواء تداعيات القرار الامريكي بشأن القدس، والحيلولة دون قيام عدد من

الدول الأخرى باتخاذ قرارات مماثلة.

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