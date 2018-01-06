مركز أوروبي لمراقبة التغير المناخي: عام 2017 كان ثاني أشد الأعوام المسجلة من حيث درجات الحرارة في العالم.





أوسلو 6 يناير 2018 ( وال) - قال مركز أوروبي لمراقبة التغير المناخي

إن العام الماضي كان ثاني أكثر الأعوام المسجلة حرارة في شتى أنحاء

العالم بعد عام 2016 مع وجود علامات على التغير المناخي تراوحت بين حرائق

الغابات وذوبان الجليد القطبي .

وقالت هيئة كوبرنيكوس للتغير المناخي وهي أول وكالة دولية رئيسية

للطقس تتحدث عن الأحوال المناخية خلال 2017 إن درجات الحرارة بلغت في

المتوسط 14.7 درجة مئوية عند سطح الأرض وهو ما يزيد 1.2 درجة مئوية عن

زمن ما قبل العصر الصناعي.

وأضافت أن العام الماضي كان أكثر برودة قليل عن 2016 وهو أشد

الأعوام المسجلة حرارة وكان أكثر حرارة من ثاني أكثر الأعوام حرارة سابقا

وهو 2015 حيث يرجع تسجيل درجات الحرارة إلى أواخر القرن 19.

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