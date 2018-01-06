عاصفة ثلجية تودي بحياة 13 شخصا شرقي الصين.





بكين 6 يناير 2018 ( وال ) تسبب عاصفة ثلجية قوية اجتاحت مقاطعة

أنهوي شرقي الصين في مقتل 13 شخصا، بحسب ما أعلنت مصادر مسؤولة بالمقاطعة

أمس الجمعة.

وأثرت أسوأ عاصفة ثلجية منذ عام 2008 حتى الآن على حياة 1.06

مليون شخص في المقاطعة، ما تسبب في خسائر اقتصادية مباشرة تصل إلى190

مليون دولار فضلا خسائر بالزراعة بلغت قيمتها نحو 122 مليون دولار .

وأعلنت تسع مدن بينهم خفي حاضرة المقاطعة، الاستجابات الطارئة جراء

الثلوج.

وبالإضافة إلى أنهوي عانت مقاطعات خنان وهوبي وهونان وجيانغسو وشنشي من

تساقط كثيف للثلوج هذا الأسبوع.

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