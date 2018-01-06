نشرة الصيد البحري.





طرابلس 6 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا

اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية .



*الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت.

السماءً صافية الى ظهور بعض السحب العابرة الريح باش الى شلوق سرعته

مابين (05 - 20) عقدة إرتفاع الموج يتراوح بين (0.50-2.00) متر البحر

خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية

الرؤيـة جيدة.



* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الخليج الريح شرش سرعته يتحول

تدريجيا الى شلوق ما بين(10-20) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين

(1.00-2.50) متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح

البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية الرؤيـة متوسطة إلى جيدة.

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