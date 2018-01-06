نشرة الصيد البحري.
السبت ، 06- 01- 2018 - 10:12:00
طرابلس 6 يناير 2018 ( وال ) -نشرة الصيد البحري المتوقعة على ليبيا
اليوم السبت وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية .
*الساحل الغربي من رأس جدير إلى سرت.
السماءً صافية الى ظهور بعض السحب العابرة الريح باش الى شلوق سرعته
مابين (05 - 20) عقدة إرتفاع الموج يتراوح بين (0.50-2.00) متر البحر
خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح البحر (16-18) درجة مئوية
الرؤيـة جيدة.
* الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى.
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على الخليج الريح شرش سرعته يتحول
تدريجيا الى شلوق ما بين(10-20) عقدة إرتفاع الموج يتراوح ما بين
(1.00-2.50) متر البحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب درجة حرارة سطح
البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية الرؤيـة متوسطة إلى جيدة.
...( وال )...