الأمم المتحدة تجري تحقيقا في مقتل جنود من قوة حفظ السلام بالكونغو.





الأمم المتحدة 6- يناير 2018 (وال) - أعلن " أنطونيو جوتيريش " الأمين

العام للأمم المتحدة في بيان أمس الجمعة أن الأمم المتحدة ستجري تحقيقا

في هجوم وقع في جمهورية الكونجو الديمقراطية الشهر الماضي وأسفر عن قتل

15 جنديا تنزانيا من قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام.

وأضاف البيان أن الروسي دميتري تيتوف المساعد السابق للأمين

العام للأمم المتحدة سيرأس هذا التحقيق الذي سيتولى فحص الملابسات

المحيطة بالهجوم وتقييم مدى استعداد بعثة حفظ السلام وتقديم توصيات لمنع

وقوع هجمات في المستقبل.

وقال إنه بالإضافة إلى مسؤولي الأمم المتحدة سيضم فريق التحقيق

ضابطين من الجيش التنزاني.

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