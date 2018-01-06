النشرة الجوية.





طرابلس 6 يناير 2018 ( وال ) - الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا

خلال الثلاثة الأيام القادمة ، اعتباراً من اليوم السبت وفقاً للنشرة

الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني للأرصاد الجوية .



*ملخص عام.

تسجل درجات الحرارة اعتدالاً نهاراً على أغلب مناطق ليبيا بينما تكون

منخفضة نسبياً أثناء فترة الليل والصباح الباكر.



*رأس أجدير حتى سرت - سهل الجفارة - جبل نفوسة.

السماء قليلة السحب والرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة هذا اليوم بينما تنشط أحيانا يوم الغد ويوم الأثنين مما تسبب في

إثارة الأتربة والغبار على بعض المناطق ودرجات الحرارة القصوي تتراوح

مابين (19-24) درجة مئوية.



* بن جواد - سهل بنغازي حتى أمساعد - جالو - مراده.

السماء قليلة السحب تتكاثر أحيانا هذا اليوم على بعض المناطق

الساحلية ومن المتوقع ظهور شبورة مائية أثناء الليل والصباح الباكر على

ساحل درنة وطبرق والرياح جنوبية غربية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة

السرعة وتكون نشطة أحياناً بداية من يوم الغد على سهل بنغازي تسبب في

إثارة الأتربة والغبار ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (19-24) درجة

مئوية ولاتتجاوز (17) درجة علي مرتفعات الجبل الأخضر . .



*الجفرة - سبها - غات - غدامس - الحمادة.



السماء مغطاة جزئيا بالسحب والريـاح متغيرة الاتجاه خفيفة السرعة هذا

اليوم وتكون جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة أحيانا يوم الغد مما تسبب في

إثارة الأتربة والرمال خاصة على بعض مناطق الحمادة ودرجـات الحرارة

القصوى تتـراوح مابين (20-25) درجة مئوية.



* الكفرة - تازربو - السرير.

السماء صافية إلى قليلة السحب والرياح شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية

خفيفة إلى معتدلة السرعة ودرجات الحرارة القصوى تتراوح مابين (20-24)

درجة مئوية.

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