امريكا تجمد 125 مليون دولار من مساهمتها في ميزانية "الأونروا".





رام الله 6 -يناير -2018 ( وال ) - جمدت الولايات المتحدة الأميركية

تقديم 125 مليون دولار، من مساهمتها في ميزانية وكالة غوث وتشغيل

اللاجئين (الأونروا).

ونقلت وكالة "رويترز" عن ثلاثة مسؤولين أميركيين أن إدارة الرئيس

ترامب أبلغت الأمم المتحدة أنها جمدت مبلغ 125 مليون دولار كان من المقرر

دفعها في الأول من الشهر الجاري، إلا أنها قد جمدت.

ووفق المسؤولين الثلاثة الذين فضلوا عدم ذكر أسمائهم وفق ما ذكرت

رويترز، فإن "إدارة ترامب تدرس قطع مبلغ 180 مليون دولار من مساهمتها في

ميزانية الأونروا وأن الأمر مرهون بموقف السلطة الوطنية الفلسطينية، حيث

أن رفضها استئناف المفاوضات سيدفع إلى عقوبات مالية عليها من جانب

واشنطن، ومن ضمن العقوبات وقف الإسهام في ميزانية الأونروا".

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