عميد سرت ومسؤول قطاع المواصلات ومسؤولى المشروعات وعدد من المهندسيين يتفقدون انجرافات الطريق بالكيلو متر 50 شرق سرت .





سرت 6 يناير 2018 ( وال ) - تنفد عميد بلدية سرت مختار المعداني صحبة

المهندس حسن امقاوي مدير مكتب المواصلات سرت والمهندس علي الصداعي مدير

مشروعات الطرق الزراعية بجهاز تنفيذ مشروعات المواصلات بزيارة الى منطقة

الخمسين كيلومتر شرق سرت .

وقال الناطق الاعلامي بالمجلس البلدي سرت لوكالة الانباء الليبية ان

الزيارة كان الهدف منها هو تفقد الطريق الساحلي بالمنطقة 50 كيلو شرق سرت

والذي يعاني من التجريف نتيجة توقف العمل من قبل الشركة المنفذه مما تسبب

بعرقلة حركة الطريق بين شرق وغرب ليبيا .

....(وال سرت).....