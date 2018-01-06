اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الإتفاق بين تاورغاء مصراته تناقش التدابير التنفيذية لعودة أهالي تاورغاء.





طرابلس 6 يناير 2018( وال )- عقدت اللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ

الإتفاق بين تاورغاء مصراته اجتماعها الثاني بطرابلس يوم الخميس الماضى،

الإجراءات التنفيذية لتمكين أهالي تاورغاء من العودة إلى مدينتهم في

الموعد الذي حدده المجلس الرئاسي في الأول من شهر فبراير القادم، والتأكد

من سير العمل على تفعيل الخدمات العامة بالمدينة، والوفاء بالإلتزامات

التي يتضمنها الاتفاق.

كما ناقشت اللجنة برئاسة وزير الدولة لشؤون المهجرين والنازحين بحكومة

الوفاق الوطنى يوسف جلالة بداد وحضور وزير الحكم المحلي بداد قنصو

والمستشار السياسي لرئيس المجلس الرئاسى طاهر السني، ما تم اتخاذه من

خطوات لتهيئة البنية التحتية لمدينة تاورغاء، ورحبت اللجنة بالإستجابة

السريعة من قبل القطاعات والهيئات الخدمية لتقديم خدماتها في هذا الإطار،

وكلفت اللجنة فرق فنية للأجهزة المعنية بتقييم الموارد المتاحة لمباشرة

أعمالها خلال الأسبوع القادم بالمدينة.

وتم خلال الاجتماع ايضا ، التأكيد على مباشرة اللجنة عمليات التنسيق مع

الجهات الأمنية المكلفة بتأمين منطقة تاورغاء تمهيدا لدخول الفرق الفنية

لمباشرة أعمالها، والتنسيق مع وزارة الداخلية بشأن تكليف غرفة أمنية

مشتركة لتأمين كامل المنطقة.

وأوضحت اللجنة أنها ستسعى أيضاً ابتداءاً من الأسبوع القادم تنظيم برامج

للدعم الدولي الإنساني والإنمائي ضمن إطار صندوق استقرار ليبيا.

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