انطلاق الحملة الوطنية الخامسة للتشجير ببلدية غريان تحت شعار «نغرس شجرة نبني وطنًا» .

غريان 5 يناير 2018 ( وال ) - انطلقت بمدينة غريان صباح اليوم الجمعة الحملة الوطنية الخامسة للتشجير بمنتزه "أبوغيلان" السياحي تحت شعار «نغرس شجرة نبني وطنًا» .

وقال عضو المجلس البلدي غريان المتابع لقطاع الزراعة "يوسف قدمور" إن الحملة يجري تنفيذها بإشراف المجلس البلدي غريان وقطاع الزراعة بالبلدية وبالتنسيق والتعاون مع وزارة الزراعة ، ووزارة المياه ، ووزارة الحكم المحلى ، ومؤسسات المجتمع المدني .

وقال "قدمور" لوكالـة الأنباء الليبيـة أن الحملـة تستمر يومي الجمعـة والسبت الموافق 5 – 6 يناير الجاري داخل منتزه "أبوغيلان" الذي تبلغ مساحته حوالي "خمسة هكتارات" ، وتستمر بعد ذلك داخل نطاق بلدية غريان لتشمل الساحات العامة وساحات المدارس ، وذلك بمساعدة الطلاب والكشافة ، ومؤسسات المجتمع المدني ، والمواطنين .

واوضح أن الحملة تستهدف غرس ما بين ( 6000 – 9000 ) شتلة من أشجار الغابات بمختلف أنواعها ، بهدف المحافظة على الغطاء النباتي ومكافحة التصحر ، والمحافظة على المساحات الخضراء هذا على الجانب البيئي ، بالإضافة إلى الجانب الترفيهي ، والجانب الاقتصادي الذي نأمل أن يكون هذا المنتزه بالإضافة إلى كونه مرفقاً ترفيهياً وسياحياً ، أن يكون مصدر دخل للمدينة في المستقبل .

ودعا عضو المجلس البلدي غريان جميع الجهات العامة والخاصة والأفراد بمدينة غريان إلى المشاركة والمساهمة وتقديم يد العون والمساعدة لإنجاح هذه الحملة .

وقد شاركت العديد من المنظمات والمؤسسات والجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني من مختلف المُدن الليبية في انطلاق الحملة الوطنية الخامسة للتشجير والتي من بينها المنظمة الوطنية للتواصل ، والمنظمة الليبية لأصدقاء السياحة والتراث والثقافة فرع زُلطن ، و"مؤسسة نوارس ليبيا" الخيرية ومنتزه الفرح العائلي بمدينة الخمس ، ومؤسسة لمسات الخير وجمعية أصدقاء الشجرة ومؤسسة "بن تليس" للفنون والثقافة والتراث بمدينة بني وليد ، ومؤسسة الحياة لحماية الكائنات البرية والبحرية ، واللجنة الوطنية للعمل التطوعي الشبابي فرع الجبل الغربي ، وعدد من مؤسسات المجتمع المدني بمدينة طرابلس وعدد من مدن المنطقة الغربية والجبل ، وجمع غفير من أهالي المدينة .

وأقيم على هامش الحملة العديد من المناشط التحفيزية والترفيهية حيث نظم فرع الهيئة العامة للمسرح والسينما والفنون فرع جبل نفوسة بالتنسيق مع مفوضية كشاف غريان وبالتعاون مع مدرسة الأوائل للتعليم الحر العديد من الفقرات الموسيقية والغنائية ، وشارك عدد من الشعراء الشعبيين من بلديتي غريان والأصابعة بالعديد من القصائد الشعرية ، كما قامت جمعية المحجة البيضاء التوعوية التثقيفية بغريان بتوزيع المطويات التي تدعو إلى التسامح والسلام والتي تحمل شعارات ( التسامح شجرة طيبة ثمارها طيبة ، نتعلم ونلعب ونكبر في سلام ، سامح وأصفح ترتقي ، من حقنا أن نحيا في سلام ، لا للعنف نعم للسلام ، اليد باليد معاً نبني ليبيا ).

وحضر انطلاق الحملة كل من عميد بلدية غريان "يوسف بديري" ، وعضو المجلس البلدي "يوسف قدمور" ، ومنسق قطاع الزراعة ببلدية غريان "عاشور سويسي" ، ورئيس الحملة الوطني الخامسة للتشجير "محسن التركي ، ومدير إدارة الغابات بوزارة الزراعة "عبد الكريم أرحومة" ، ورئيس اللجنة الإعلامية للحملة "علي الجويلي" ، ورئيس فرع الحملة ببلدية غريان "مفتاح دياب" ، والناطق بإسم الاتحاد الليبي لمنظمات المجتمع المدني "مفتاح عروة" وأعضاء الاتحاد .



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