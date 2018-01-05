سيالة يهنئ غندور بمناسبة عيد استقلال السودان .
الجمعة ، 05- 01- 2018 - 16:09:00
طرابلس 5 يناير 2018 (وال)- بعث وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة برقية تهنئة الى وزير الخارجية في السودان ابراهيم غندور بمناسبة عيد الاستقلال الوطني لجمهورية السودان .
وعبر سيالة في برقية التهنئة عن اصدق التهاني واطيب الاماني للشعب السوداني بمناسبة الذكرى 62 للاستقلال .
واكد سيالة حسب المكتب الاعلامي لوزارة الخارجية على مواصلة الحهود من اجل الدفع بمجالات التعاون بين ليبيا والسودان بما يحقق مصلحة الشعبين الليبي والسوداني .
(وال)