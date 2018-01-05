السودان يستدعي سفيره في القاهرة للتشاور.

الخرطوم 5 يناير 2018 (وال) - قالت وزارة الخارجية السودانية الخميس إن السودان استدعى سفيره في مصر للتشاور دون أن يذكر السبب أو مدة بقائه.



وقال البيان الذي نشرته وكالة السودان للأنباء ”وزارة الخارجية قررت اليوم الخميس استدعاء سفير السودان لدى القاهرة السفير عبد المحمود عبد الحليم إلي الخرطوم بغرض التشاور“

وتوترت العلاقات بين مصر والسودان بسبب نزاعات على مثلث حلايب الحدودي واستخدام مياه نهر النيل الذي يمر بأراضي البلدين.



(وال)