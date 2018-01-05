الاجتماع الثالث للجنة عودة الجماهير إلى الملاعب .





طرابلس 5 يناير 2018 (وال) عُـقِد بمقر الاتحاد الفرعي لكرة القدم في

طرابلس الاجتماع الثالث الخاص بآلية دخول الجمهور وذلك بحضور رئيس ونائب

رئيس الاتحاد الفرعي ومدير أمن طرابلس ومدير الأمن الرياضي والمباحث

العامة وشركة المنشآت الرياضية ومندوبين عن أندية المدينة المحلة الأهلى

والاتحاد .

وناقش الاجتماع بعض الأمور الفنية والتي كان من بينها تصدعات أعمدة إنارة

ملعب طرابلس الدولي ووجود مشاكل في أبراج الإضاءة وعدم صلاحيتها

للاستخدام.

وقد تم في الاجتماع اتخاذ عددا من الخطوات من بينها تحديد مسار دخول

الجمهور بصورة آمنة بعيدًا عن الأماكن غير الصالحة، كما تم تحديد عدد 500

مشجع لكل فريق، ويتم ذلك عن طريق بطاقات العضوية لكل نادي مع ختم النادي

على التذكرة».



كما تم خلال الاجتماع الزام شركة المنشآت الرياضية بتجهيز بعض المتطلبات

الخاصة بالملعب قبل السماح بدخول الجمهور، والتنسيق بين روابط المشجعين

ولجنة الداخلية والجهات الأمنية على آلية الدخول والخروج، بهدف التأكيد

على أن العملية تضامنية بين كل الجهات ذات العلاقة، ففي حالة إلتزام

الجمهور سيكون هناك عدد إضافي لحضور الجمهور، وفي حالة عدم الإلتزام سيتم

إلغاء حضور الجمهور».

وستعقد اللجنة اجتماعا اخر لوضع اللمسات الأخيرة لعملية دخول الجماهير

الرياضية في الخامس عشر من شهر يناير الجاري.

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