اعتدال في درجات الحرارة نهارا وسقوط امطار على بنغازي والساحل الشرقي الجمعة ، 05-01-2018 - 12:54:00

طرابلس 5 يناير 2018 (وال) - اعلن المركز الوطني للأرصاد الجوية، احتمال سقوط امطار متفرقة على المناطق من بنغازي الى الساحل الشرقي اليوم الجمعة مع حدوث اعتدال في درجات الحرارة خلال فترة النهارعلى أغلب مناطق ليبيا، بينما تكون منخفضة أثناء الليل وفى الصباح الباكر، خاصة على المرتفعات الجبلية.

درجات الحرارة االمسجلة تتراوح بين (19– 25) درجة مئوية، ما يجعل الطقس معتدلاً ومستقرًا خلال اليومين القادمين .
(وال)

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