وزير العدل ييحث مع وزير خارجية نيجيريا ووزير الكونغوليين بالخارج ملف الهجرة غير الشرعية.

طرابلس 05 يناير 2018 ( وال ) - اجتمع وزير العدل بحكومة الوفاق الوطني محمد عبد الحميد بمقر ديوان وزارة العدل طرابلس امس الخميس مع وزير خارجية نيجيريا ووزير الكونغوليين بالخارج .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية ومدير الإدارة الإفريقية بوزارة الخارجية ، ومدير إدارة العلاقات العامة والتعاون بالوزارة اضافة الى الوفدين المرافقين للوزيرين .

وبحسب المكتب الاعلامي بالوزارة فقد تناول الاجتماع ملف الهجرة غير الشرعية وسبل التعاون في سرعة التنسيق مع الحكومة الليبية في ترحيلهم الى بلدانهم والاطلاع على أوضاعهم بمراكز الإيواء .

وأشاد وزير العدل بعمق العلاقات الجيدة والتاريخية التي تربط ليبيا مع الدول الإفريقية معتبرا ان هذه الظاهرة تخص المجتمع الدولي والإفريقي بالدرجة الأولى باعتبار أن ليبيا دولة عبور متضرره بعدم تنفيذ الاتفاقيات الدولية مع دول الطوق للحد من هذه الظاهرة .

وأكد أن المهاجرين هم ضحايا عصابات تجارة البشر الذين يستغلون الأوضاع المعيشية السيئة ببلدانهم الأمر الذي يتطلب تكاثف الجهود الدولية لمساعدة ليبيا للحد من هذه الهجرة باعتبارها ظاهرة دولية .



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