استئناف الرحلات الجوية بين القاهرة وموسكو فبراير القادم .

موسكو 5يناير 2017 (وال)- - قالت الحكومة الروسية الخميس إن الرئيس فلاديمير بوتين سمح باستئناف الرحلات الجوية المدنية الاعتيادية بين روسيا والقاهرة .



ويسري قرار بوتين باستئناف الرحلات اعتبارا من الثاني من يناير بينما



قالت مصادر مطلعة بوزارة الطيران المدني المصرية يوم الخميس إن الأيام المقبلة ستشهد البدء في الخطوات التنفيذية لاستئناف الرحلات بين مصر وروسيا، مضيفة أن الرحلات ستستأنف بين مطاري موسكو والقاهرة أولا بدءا من فبراير .

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