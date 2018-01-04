رئيس المجلس الرئاسي يبحث مع وزير التعليم مشكلة طلبة الطيران الدارسين بجمهورية الجبل الأسود .

طرابلس 4 يناير 2018 ( وال ) - بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج اليوم الخميس، بمقر المجلس بطرابلس، مع وزير التعليم الدكتور عثمان عبد الجليل، وضع الطلبة الليبيين الموفدين لدراسة الطيران التجاري بعدد من أكاديميات الطيران بجمهورية الجبل الأسود.

ووفقا للمكتب الاعلامي لرئيس المجلس فقد اطّلع السراج ، على تقرير يخص الظروف المحيطة بالطلبة ودراستهم، وناقش مع الوزير الموضوع بجوانبه المتعددة .

وأكد المكتب الاعلامي ان السراج أصدر تعليماته بالبدْء الفوري في حل المشاكل التي يواجهونها، سواء بتسديد رسوم الأكاديميات أو انتظام وصول المنح الدراسية.

كما ناقش السراج مع وزير التعليم، ما تم اتخاذه من خطوات على طريق تحسين أوضاع العاملين بقطاع التعليم بصفة عامة في إطار استراتيجية الوزارة في هذا الشأن.





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