إدارة أهلي طرابلس تجدد عقد سند الورفلي لمدة ستة أشهر.





طرابلس 4 يناير 2018 (وال)- جددت لجنة التعاقدات بنادي الأهلي طرابلس عقد

المدافع "سند الورفلي" لمدة ستة أشهر إضافية، وبذلك سينتهي عقده رسميا في

يوليو من العام المقبل 2019 ، حسب الصحيفة الرسمية لنادي أهلي طرابلس.

ومن جهة أخرى تعاقدت اللجنة مع اللاعب السابق "فؤاد التريكي" الذي

كان معارا لفريق الأخضر في مرحلة الذهاب لتقرر إعادته للانضمام إلى صفوف

فريقه الأول.

وقررت لجنة التعاقدات الاستغناء عن خدمات لاعب الوسط زكريا اللافي بسبب

"عدم احترامه للمؤسسة"، حسب قرار لجنة التعاقدات بالنادي.

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