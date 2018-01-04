اللاعب الليبي محمد صولة يحترف في فريق المحرق البحريني.





طرابلس 4 يناير 2018 (وال)- وقع اللاعب الليبي "محمد صوله" لاعب فريق

أهلي طرابلس لكرة القدم عقد احتراف رسميا مع إدارة فريق المحرق البحريني

متصدر الدوري البحريني لمدة سنة ونصف.

وقد عبر "محمد صوله" عبر صفحته الشخصية عن أمنيته أن يقدم موسما جيدا وأن

يكون خير سفير لبلاده وفريق أهلي طرابلس .

ويعد صوله «24عاماً» أحد مميزي فريق أهلي طرابلس والمنتخب الوطني، وقدَّم

معهما مستوى لافتًا خلال الموسمين الأخيرين.

إدارة أهلي طرابلس في بادرة منها قد سمحت لصوله والغنودي ومؤيد اللافي

بالاحتراف الخارجي هذا الموسم واشترطت عليهم عند انتهاء عقود احترافهم

العودة لفريق أهلي طرابلس .

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