سيالة يجتمع في طرابلس مع وزير خارجية نيجيريا ووزير الكونغوليين بالخارج .

طرابلس 4 يناير 2018 (وال) - اجتمع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة اليوم الخميس بطرابلس مع وزيرا خارجية نيجيريا جيفري اونيما ووزير شؤون الكونغوليين في الخارج ايمانويل ايلونغا .

وحضر الاجتماع وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي والوفد المرافق للوزيرين .

وعبر الوزيران خلا الاجتماع عن شكرهما وتقديرهما لليبيا وللشعب الليبي لكرم الضيافة التي يحضى بها الافارقة المتواجدين في ليبيا وللمعاملة الحسنة من كل الليبيين لاشقائهما الافارقة في كل ارجاء ليبيا .

واكد الوزيران ان زيارتهما لمراكز الايواء المؤقتة ولقائهم رعايا دوليتهما دحضت كل الاشاعات والاخبار الكاذبة التي روجتها وسائل الاعلام مؤخرا حول معاملة المهاجرين غير الشرعيين المتواجدين في ليبيا.

ودعا وزير خارجية الكونغو الى التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية ،مشيرا الى انه سيعود الى بلاده وهو مطمئن الى ان ابناء بلده هم بين اخوتهم واشقائهم .