رئـيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يجتمع مع رئيس واعضاء مجلس الإدارة بشركة الاتصالات النوعية.الخميس ، 04-01-2018 - 20:16:00

رئـيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية يجتمع مع رئيس واعضاء مجلس الإدارة بشركة الاتصالات النوعية.طرابلس 4 يناير 2018 (وال) - عقد رئيس الهيئة العامة للاتصالات والمعلوماتية اجتماع موسع برئيس وأعضاء مجلس إدارة شركة الاتصالات النوعية وهيئة المراقبة بالشركة وذلك بحضور فريق عمل من الهيئة.
وتطرق الاجتماع الذي أقيم بمقر الشركة الاتصالات بطرابلس للوضع المالي للشركة ومشروعها الوطني للاتصالات اللاسلكية الذي يستهدف شرائح خدمية وامنية بالدولة وما تواجهه الشركة من صعوبات لاستكمال هذا المشروع الحيوي من الناحيتين التنفيذية والمالية.
وخلص الاجتماع إلى الاتفاق بضرورة اتخاد جملة من الإجراءات التي من شأنها الدفع بالمضي قدما بتنفيذ المشروع وفقا للخطط الموضوعة من قبل الشركة .
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