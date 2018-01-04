سيالة يقيم مادبة غذاء لوزيري الخارجية النيجيري والكونغولي.

طرابلس 4 يناير 2018 (وال)- اقام وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة بطرابلس اليوم الخميس مأذبة غذاء لوزيري الخارجية النيجيري جيفري اونيما وشؤون الكونغوليين في الخارج ايمانويل ايلونغا الذين يزوران ليبيا وزيارة مراكز الايواء المؤقتة التي يتواجد فيها رعايا بلديهما .

وحضر الماذبة وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية لطفي المغربي والوفدان المرافقان للوزيرين .

وقدمت للوزيرين عدد من الهدايا التذكارية بمناسبة هذه الزيارة .

وكان الوزيران قد وصلا امس الى ليبيا وقاما بزيارات الى مراكز الايواء المؤقتة التي يتواجد فيها عدد من رعايا البلدين وعبرا في تصريحات صحفية عن تقديرهما لمستوى الخدمات المقدمة للمتواجدين فيها وعن النعاون مع ليبيا في تسهيل عودتهم الطوعية الى بلدانهم .

كما جددا بعد هذه الزيارات والاستماع الى مواطني بلديهما التاكيد على عدم صحة ماتقوم بترويجه بعض وسائل الاعلام حول معاملة الافارقة في ليبيا ،مشيرين الى ضرورة تعاون بلدان المصدر والعبور والمقصد في مواجهة جماعية لهذه المشكلة .

(وال)