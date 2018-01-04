وزير خارجية نيجيريا يدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية الخميس ، 04-01-2018 - 19:00:00

وزير خارجية نيجيريا يدعو المجتمع الدولي الى التعاون مع ليبيا في مكافحة الهجرة غير الشرعية طرابلس 4 يناير 2018 (وال) - دعا وزير خارجية نيجيريا جيفري اونيما الى تعاون افريقيا واوروبا مع ليبيا لمعالجة قضية الهجرة غيرة الشرعية ، مشيرا الى ان زيارته الى احد مراكز الايواء في طرابلس افصحت عن وجود شباب صغار في السن داخلها وهي رسالة يجب ان نتلقاها ونعالج تداعياتها .
وقال في تصريح لوكالة الانباء الليبية عقب اجتماع وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة معه اليوم بطرابلس " ان هؤلاء الصغار هم ضحايا ليس لديهم خبرة ولامعرفة بهذه المشاكل ويجب مساعدتهم .
واضاف ان مسؤوليتنا جماعية لانقاذ هؤلاء الشباب وان ننظر اليهم كضحايا وهي رسالة انسانية .
(وال)


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