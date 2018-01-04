وزير شؤون الكونغوليين في الخارج :ماشاهدته في ليبيا مختلف تماما عما تروج له وسائل الاعلام

طرابلس 4 يناير 2018 (وال) - قال وزيرشؤون الكونغوليين في الخارج ايمانويل ايلونغا كانونغو "ان ماشاهدته مباشرة في مراكز الايواء التي يتواجد فيها عدد من المهاجرين غير الشرعيين بطرابلس وما تقدم لهم من خدمات مختلف تماما عما تروج له وسائل الاعلام وهو ماكنت انتظره من الشعب الليبي المضياف ".

واضاف في تصريح لوكالة الانباء الليبية اليوم الخميس عقب الاجتماع الذي عقده معه وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة "سوف اعود بمعلومات مغايرة ينافي ماسمعته في السابق و قد هالني كذب هذه المعلومات وساعود لاوضح لبلدي حقيقة الامر .

واشار الوزير الكونغولي الى ان مشكلة الهجرة غير الشرعية لاتعني ليبيا بالذات وانما تعني وانا كنت في المغرب وناقشت الموضوع انها تعني دول المصدر والعبور والمقصد مجتمعة .

وقال " ليبيا بالنسبة للافارقة تعني الامن والامان تعني لهم سويسرا وان صناعة هذه المشاكل من اطراف معادية المقصود بها ضرب هذا الامن والامان والرفاهية .

ودعا الوزير الكونغولي الليبيين الى التصدي لكل هذه المحاولات وان يكونوا اقوياء في هذا المرحلة ،مؤكدا وقوف الكونغو مع اشقائها الليبيين لتعزيز التعاون المشترك بما يحقق النماء والتنمية في افريقيا .

وحول زيارته لمراكز الايواء في طرابلس اكد ان ماتناولته وسائل الاعلام خاصة ماتناولته السي ان ان مجافي للحقيقة تماما ولانعرف مصادر ماتم نشره ونعتقد انه ياتي في اطار الهجمة التي تتعرض لها ليبيا .

(وال)