اعتقالات وإصابات بمواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية.





القدس 4 يناير 2018 (وال)-أصيب 10 مواطنين فلسطينيين فجر اليوم الخميس،

خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الاسرئيلي في مخيم الدهيشة جنوب محافظة

بيت لحم جنوب الضّفة الغربية المحتلة، إحداها وصفت بالخطيرة.

وأعلنت وزارة الصّحة الفلسطينية إصابة نحو عشرة مواطنين بالرصاص الحيّ في

المواجهات بالمخيم، وجرى نقلها إلى المستشفيات لتلقي العلاجات.

وأفادت مصادر أنّ المواجهات اندلعت عقب تسلل وحدة اسرائيلية إلى أحياء

المخيم لتنفيذ عمليات اعتقال لعدد من الشّبان قبل أن يكتشفوا أمرها .

وأشارت إلى أنّ الجنود انتشروا بين المنازل، وحولوا العديد من الشوارع

والأزقة إلى مواقع استهداف للشبّان الذين رشقوها بالحجارة.

وأوضحت المصادر أنّ من بين المصابين الطفل حسن إبراهيم مزهر الذي وصفت

إصابته بالخطرة.

وتمكنت قوّات الاحتلال من اعتقال الشاب معالي معالي بعد اقتحام منزله.

وفي مخيم العروب شمال الخليل، اعتقلت قوّات الاحتلال الشاب محمد مدحت

أيوب بعد تخريب منزله، في وقت اقتحمت فيه القوّات منزل عائلة الشهيد مراد

أبو غازي في المخيم.