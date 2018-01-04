مقتل 50 حوثيا في الساحل الغربي لليمن.الخميس ، 04-01-2018 - 16:38:00



عدن 4 يناير2018 (وال)- قتل أكثر من 50 عنصرا من ميليشيات الحوثي في
عمليات تمشيط للتحالف استهدفت تجمعات الحوثيين بالساحل الغربي لليمن .
وأوضحت المصادر إن التحالف قام بعملية تمشيط واسعة استهدفت تجماعات
الحوثيين في مناطق الجراحي وحيس وزبيد وباجل ومناطق آخر في جبهة الساحل
الغربي ما أسفر عن مقتل أكثر من 50 حوثيا وتدمير عدد من آلياتهم العسكرية
.
كانت مقاتلات التحالف استهدفت فجر اليوم مركزا قياديا للميليشيات الحوثية
في جبهة الساحل الغربي للحديدة.

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