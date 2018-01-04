العاصفة "اليانور" تضرب مساحات واسعة في اوروبا ، بدمار كبير وسقوط قتلى .





لندن 4 يناير 2018 ( وال )- تتسبب العاصفة "اليانور" التي تضرب منذ

الاربعاء مساحات واسعة في اوروبا، بدمار كبير وسقوط قتلى وتوقف حركة

النقل في بعض المناطق وانقطاع التيار الكهربائي عن عشرات الآلاف من

السكان.

ونقلت مصادر إعلامية عن مسؤولين اسبان أن العاصفة تسببت في مقتل

شخصين على ساحل منطقة الباسك الاسبانية (شمال) بعد أن جرفت الأمواج زوجين

، في حين توجهت فرق الطوارئ لإنقاذ شخص ثالث حاول مساعدتهم على النجاة.

وفي فرنسا ، قتل متزلج يبلغ 21 عاما جراء سقوط شجرة في موريللون في

جبال الألب الفرنسية حيث أجبرت ظروف الطقس الخطيرة الكثير من المنتجعات

على إغلاق أبوابها.

وقال المتحدث باسم الدفاع المدني الفرنسي إن أكثر من 12 شخصا، من

بينهم أربعة في حالة خطرة اصيبوا في انحاء فرنسا جراء العاصفة التي يعدها

خبراء الارصاد الجوية الأعنف في ثماني سنوات.

وفي جزيرة كورسيكا الفرنسية في البحر المتوسط، سجلت هبات من الرياح

تزيد سرعتها على 140 كيلومترا في الساعة، ما ساعد في تأجيج النيران في

حرائق الغابات التي سببتها سقوط خطوط الكهرباء. وجرح ثلاثة أشخاص في هذه

الاضطرابات الجوية في الجزيرة.

وفي " لينك " بوسط سويسرا ، جرح ثمانية اشخاص حين أدت الرياح العاتية

إلى انقلاب عربة قطار، فيما اصيب شخص جراء سقوط شجرة في قرية هيش في جنوب

هولندا.

واجبرت الرياح العاتية السطات على اغلاق المطارات في ستراسبورغ

وبازل-مولوز على الحدود بين فرنسا وألمانيا وسويسرا قبل أن يعاد فتحهما

لفترة قصيرة بعد ذلك.

وفي مطار " شارل ديغول " في باريس، تأخرت 60 بالمئة من الرحلات

المغادرة صباح الأربعاء وثلث الرحلات القادمة فيما تم تغيير مسارات عدة

رحلات أخرى قبل أن تتراجع شدة الرياح قليلا.

وأحدثت الرياح كذلك حالة من الفوضى في خدمات القطارات في عدة مناطق

فرنسية اثر سقوط اشجار وخطوط كهرباء وغيرها.

وبقي نحو 225 ألف منزل في أنحاء فرنسا دون كهرباء وسط توقعات بحدوث

فيضانات "كثيفة" على سواحل الأطلسي.

وأغلق برج ايفل الذي يستقبل عادة ملايين الزوار صباح الخميس بسبب

العاصفة .

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