البرد القارس يجتاح شمال شرق أمريكا والثلج ينهمر في الجنوب .





بوسطن 4 يناير 2018 ( وال ) - اجتاحت عاصفة شتوية من نوع نادر جنوب شرق

الولايات المتحدة لتشهد عاصمة ولاية فلوريدا أول انهمار للثلوج منذ 30

عاما ويصبح التنقل بالغ الصعوبة ، فيما تستعد منطقة نيو إنجلاند لتساقط

الثلوج بكثافة اليوم الخميس.

وأعلن حكام ولايات فلوريدا وجورجيا ونورث كارولاينا وفرجينيا حالة

الطوارئ ، وحذروا السكان من درجات حرارة تصل إلى التجمد ومن إغلاق الطرق

بسبب الثلوج.

وقالت الإدارة التعليمية في مدينة نيويورك إنها ستغلق المدارس العامة

اليوم الخميس بسبب سوء الأحوال الجوية .

وتوقعت الهيئة الوطنية للأرصاد الجوية أن تشهد نيويورك هطول ثلوج

يتراوح ارتفاعها بين 13 و20 سنتيمترا بينما تصل سرعة الرياح إلى أكثر من

80 كيلومترا في الساعة اليوم الخميس.

وتتعرض معظم مناطق شرق الولايات المتحدة لموجة باردة جمدت أجزاء من

شلالات نياجرا على الجانبين الأمريكي والكندي من الحدود وأشاعت الفوضى في

الحياة اليومية وسببت تجمد المياه داخل المواسير وعرقلت مكافحة الحرائق

في المناطق التي وصلت فيها الحرارة إلى 6.6 درجة تحت الصفر.

وتسبب البرد القارس في وفاة تسعة أشخاص على الأقل خلال الأيام القليلة

الماضية.

وقالت خدمة فلايت أوير لتعقب رحلات الطيران إن العاصفة بدأت تعرقل

حركة السفر جوا في جنوب الولايات المتحدة حيث ألغيت حوالي 50 في المئة من

الرحلات في مطاري تشارلستون وميرتل بيتش بولاية ساوث كارولاينا وفي

سافانا بولاية جورجيا .

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