وزارة التعليم تعدل مواعيد الامتحانات .

طرابلس 04 يناير 2018 ( وال ) - أصدر وزير التعليم بحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، قرارًا بتعديل مواعيد الدراسة والامتحانات لطلبة النقل والشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي للعام الدراسي 2017/2018.

وتضمن القرار الذي نشرته الصفحة الرسمية للوزارة أن تكون بداية امتحانات الفترة الأولى لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 11 الى 22 من شهر فبراير القادم .

كما نص على أن تكون عطلة نصف العام في الفترة من 25 من شهر فبراير وحتى الثامن من شهر مارس .

وحدد القرار مواعيد امتحانات الفترة الثانية لطلبة الشهادات العامة لمرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، من 29 أبريل وحتى 10 مايو 2018، كما تبدأ امتحانات نهاية العام الدراسي لشهادة إتمام مرحلة التعليم الثانوي من الاول الى الثاني عشر من شهر يوليو القادم .





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