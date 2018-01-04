وزير الخارجية يستقبل رئيس الاتحاد العام لرجال وسيدات الاعمال الصناعيين في تركيا .

طرابلس 4 يناير 2018 (وال)-استقبل وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني " محمد سيالة "بمقر الوزارة بطرابلس اليوم الخميس رئيس الاتحاد العام لرجال وسيدات الاعمال الصناعيين في تركيا " سان كون " . وتم خلال اللقاء الذي حضره رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة في ليبيا "محمد الرعيض" استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتطويرها بما يخدم مصلحة البلدين . وأكدت " سان كون " في تصريح لها لوكالة الانباء الليبية عقب اللقاء انها ورجال وسيدات الاعمال الصناعيين في تركيا حريصين على التواصل مع نظرائهم الليبيين بهدف تقوية العلاقات في مجالات الصناعة والتجارة والاستثمار بين تركيا وليبيا . وأوضحت أنها تترأس اتحادا يضم في عضويته أكثر من ( 50 ) ألف منتسب وله علاقات مع أكثر من ( 100) دولة في العالم ، مشيرة بأنها حريصة على بناء علاقات وثيقة مع ليبيا والمساهمة في مشاريع اعادة الاعمار والتنمية . وأضافت " سان كون "أن الفترة القادمة ستشهد زيارات مكثفة لرجال وسيدات الاعمال ومدراء الشركات التركية المتخصصة الى ليبيا لبدء مرحلة جديدة من التعاون والمساهمة في اعادة الاعمار سواء في المشاريع المتوقفة او الجديدة . وكشفت عن عقد مؤتمر بين الاتحاد العام لرجال وسيدات الاعمال الصناعيين في تركيا والاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة في ليبيا خلال شهر ابريل القادم .كما أكدت " سان كون " في تصريحها لـــ ( وال ) انها ستعمل على الدعوة لرفع التأشيرة عن المواطنين الليبيين الراغبين في زيارة تركيا والتسريع بعودة شركات الطيران التركية الى المطارات الليبية .ومن جهته أكد رئيس الاتحاد العام لغرف الصناعة والتجارة في ليبيا " محمد الرعيض "في تصريح لــ (وال) ان زيارة رئيس الاتحاد العام لرجال وسيدات الاعمال الصناعيين في تركيا تهدف الى تنسيق وتكثيف العلاقات الاقتصادية والاستثمار والتجارة بين البلدين ، مشيرا بأن هذه الزيارة وزيارات الشركات التركية الى ليبيا يحمل دلالات واضحة على رغبة الجانب التركي في المساهمة الفعلية في المساهمة في مشاريع التنمية في ليبيا .

واوضح" الرعيض"بأن ليبيا ستشارك في المؤتمر الذي سينظمه الاتحاد العام لرجال وسيدات الاعمال الصناعيين في تركيا خلال شهر أبريل القادم ،مشيرا بأنه سيدعو الى عقد مؤتمر مماثل له بليبيا .



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