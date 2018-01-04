شركةالواحة للنفط تضخ 272 ألف برميل يوميا بعد إصلاح خط نقل النفط الخام الرابط بين محطة الزقوط وميناء السدرة .





طرابلس 4 يناير 2018 (وال) - اعلنت شركة الواحة للنفط في بيان لها إن

إنتاجها النفطي ارتفع إلى 272 ألف برميل اليوم الخميس بعد الانتهاء من

إصلاح خط نقل النفط الخام الرابط بين محطة الزقوط وميناء السدرة الذى

تعرض للتخريب الاسبوع الماضي.

وقالت الشركة في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية أنه بتكاثف جهود

جميع العاملين بحقل الواحة وتعاون الحقول المجاورة وحرس المنشاءات

النفطية تمكنت فرق الصيانة وفى زمن قياسي من ترميم خط نقل النفط الخام

الرابط بين محطة الزقوط وميناء السدرة الذى تعرض لعمل تخريبي ، أدى إلى

توقفه تماماً الاسبوع الماضي .

(وال)