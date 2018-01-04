الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الخميس يتراوح مابين 3 إلى 4 ساعات .الخميس ، 04-01-2018 - 13:02:00

الشركة العامة للكهرباء: طرح الأحمال اليوم الخميس يتراوح مابين 3 إلى 4 ساعات . طرابلس 4 يناير 2018 ( وال ) - أعلنت الشركة العامة للكهرباء أن الساعات المتوقعة لطرح الأحمال لهذا اليوم الخميس ، ستتراوح مابين 3 إلى 4 ساعات ، وذلك نتيجة للانخفاض الملحوظ في درجات الحرارة وللعجز المتوقع في الشبكة العامة للكهرباء والذي يصل إلى حوالي 930 ميغاوات .
وأوضحت الشركة ، في بيان لها نشرته على صفحتها الرسمية أن القدرة الإنتاجية الفعلية للشبكة العامة اليوم تبلغ 5570 ميغاوات ، وأن الاستهلاك المتوقع قد يصل إلى 6500 ميغاوات .
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