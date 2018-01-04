رئيس وزراء اليابان: سنعمل مع المجتمع الدولي لحل قضايا كوريا الشمالية .الخميس ، 04-01-2018 - 12:41:00



طوكيو 04 يناير 2018 ( وال ) - اعلن رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي
اليوم الخميس ان كوريا الشمالية تواصل استفزازات ”غير مقبولة على
الإطلاق“ وأكد أنه سيعمل مع المجتمع الدولي للتصدي لتطوير بيونجيانج
برامج النووية والصاروخية.
وقال آبي خلال مؤتمر صحفي بمناسبة العام الجديد ”ليس من قبيل المبالغة
القول إن الأجواء الأمنية المحيطة باليابان هي الأشد حدة منذ الحرب
العالمية الثانية“.
وأضاف ”بزيادة الضغط على كوريا الشمالية مع المجتمع الدولي أعتزم أن
أبذل أقصى ما في وسعي لحل قضايا كوريا الشمالية المتعلقة بالبرامج
النووية والصاروخية والخطف“.

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