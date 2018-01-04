منظمة اليونسيف تستكمل صيانة مدرستين تعليميتين بسرت .
الخميس ، 04- 01- 2018 - 11:28:00
سرت 04 يناير 2018 ( وال )- استكملت منظمة اليونسيف من خلال جمعية
الامداد الخيرية بمصراتة صيانة مدرستين تعليميتين بضواحى مدينة سرت .
وقال الناطق الاعلامى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن
المؤسستين التعلييتين هما مدرسة الشموخ بمحلة سلطان ومدرسة
النويجية بمحلة القرضابية شرق المدينة وذلك باشراف مكتب المشروعات
بالبلدية .
وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة التي استغرقت اسبوعيين شملت المرافق
الصحية بالكامل ، مشيرا إلى أن هناك عدد اخر من المدراس تحت الصيانة
باشراف مكتب المشروعات بالمجلس البلدى وتنفدها منظمة اليونسيف فى اطار
التعاون والدعم لبلدية سرت .
...(وال سرت)...