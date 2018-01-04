منظمة اليونسيف تستكمل صيانة مدرستين تعليميتين بسرت .





سرت 04 يناير 2018 ( وال )- استكملت منظمة اليونسيف من خلال جمعية

الامداد الخيرية بمصراتة صيانة مدرستين تعليميتين بضواحى مدينة سرت .

وقال الناطق الاعلامى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن

المؤسستين التعلييتين هما مدرسة الشموخ بمحلة سلطان ومدرسة

النويجية بمحلة القرضابية شرق المدينة وذلك باشراف مكتب المشروعات

بالبلدية .

وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة التي استغرقت اسبوعيين شملت المرافق

الصحية بالكامل ، مشيرا إلى أن هناك عدد اخر من المدراس تحت الصيانة

باشراف مكتب المشروعات بالمجلس البلدى وتنفدها منظمة اليونسيف فى اطار

التعاون والدعم لبلدية سرت .

...(وال سرت)...