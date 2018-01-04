منظمة اليونسيف تستكمل صيانة مدرستين تعليميتين بسرت .الخميس ، 04-01-2018 - 11:28:00



سرت 04 يناير 2018 ( وال )- استكملت منظمة اليونسيف من خلال جمعية
الامداد الخيرية بمصراتة صيانة مدرستين تعليميتين بضواحى مدينة سرت .
وقال الناطق الاعلامى بالمجلس البلدى سرت لوكالة الانباء الليبية إن
المؤسستين التعلييتين هما مدرسة الشموخ بمحلة سلطان ومدرسة
النويجية بمحلة القرضابية شرق المدينة وذلك باشراف مكتب المشروعات
بالبلدية .
وأوضح المصدر أن أعمال الصيانة التي استغرقت اسبوعيين شملت المرافق
الصحية بالكامل ، مشيرا إلى أن هناك عدد اخر من المدراس تحت الصيانة
باشراف مكتب المشروعات بالمجلس البلدى وتنفدها منظمة اليونسيف فى اطار
التعاون والدعم لبلدية سرت .
...(وال سرت)...

الأكثر قراءة في وال

التوقيع على اتفاق لإنشاء محطتين للكهرباء بين شركة سيمنس الألمانية والشركة العامة للكهرباء
وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني تقيم ورشة عمل للتخطيط السياسي بعنوان " نحو رسم وتنفيذ سياسة ليبية ناجحة".
مصادر فلسطينية : إصابة عدد من الطلبة اثر مهاجمة مستوطنين صهاينة مدرسة جنوب نابلس .

الأكثر قراءة في الأخبار السياسية

انضم للقائمة البريدية

قوانين الاستخدام والخصوصية :: وكالة الأنباء الليبية :: اتصل بنا