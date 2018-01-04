متابعة سير العملية التعليمية بجامعة سرت .



سرت 04 يناير 2018 ( وال )- عقد بديوان بلدية سرت اجتماعا ضم عميد

البلدية " مختار خليفة فرج " والدكتور " أحمد المحجوب " رئيس جامعة سرت

والدكتور " عبد السلام ابوخشم " وكيل الشؤون العلمية بالجامعة .

وتابع الاجتماع سير العملية التعليمية الجامعية بمختلف كلياتها

وتخصصاتها ومعرفة المعوقات والعراقيل التي تواجه سير العمل الاكاديمي

والادارى بالجامعة .

وأكد عميد بلدية سرت خلال الاجتماع على أهمية دور الجامعة باعتبارها

بيت علمى للخبرة يتطلب التعاون والاستفادة من خبرات الخبراء وخاصة فى

كليات الهندسة وغيرها من الكليات وعلى دورها الرئيسي في إعداد تصور

لإعادة إعمار مدينة سرت وإمكانية الاستفادة من المبالغ المالية الممنوحة

من برنامج الامم المتحدة الانمائي UNDP لدعم الجامعة .

وتم في الاجتماع الاتفاق على إقامة ورش عمل وندوات حول اعادة اعمار

سرت .

...(وال سرت)...