استعراض نشاط شركة الواحة للنفط لسنة 2017وبرنامج العمل والميزانية المقترحة للعام القادم .







طرابلس 04 يناير 2018 ( وال ) - خصص الاجتماع السنوي الذي عقد

بشركة الواحة للنفط لاستعراض نشاط الشركة لسنة 2017وبرنامج العمل

والميزانية المقترحة للعام القادم .

حضر الاجتماع رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط المهندس

مصطفى صنع الله وأعضاء مجلس ادارة المؤسسة و رئيس وأعضاء لجنة الملاك و

السيد احمد عمار رئيس شركة الواحة للنفط والمدراء العامون ومدراء

الإدارات بالمؤسسة والشركة.

وأشاد المهندس مصطفى صنع الله في كلمته له بالمناسبة بجهود

العاملين بالشركة سواء في الحقول أو الموانئ النفطية، والذين تمكنوا من

إعادة الانتاج في هذه الحقول على الرغم من الظروف الصعبة التي كان آخرها

التفجير التخريبي الذي تعرض له خط أنابيب نفط الزقوط – السدرة الذي يصل

بين الحقول وميناء السدرة النفطي، مما أدى الى انخفاض في الإنتاج يتراوح

بين 70 و100 ألف برميل باليوم.

وعبر رئيس مجلس الإدارة عن شكره وتقديره للجنة الإدارة بالشركة

والمدراء العامون ومدراء الادارات والعاملين بالمقر الرئيسي على الجهود

والحكمة في ترشيد الصرف بما يتلاءم مع أولويات المحافظة على معدلات

الإنتاج وزيادته.

وثمن صنع الله بالسياسة التي تتبعها الشركة المتمثلة ببرنامج

التدريب اثناء العمل والذي يمكّن المهندسين الشباب من الاستفادة من خبرات

المهندسين و الاخصائيون بالشركة، ودعى الشركات الأخرى ان تحدو حدو شركة

الواحة في .

. وتم خلال الاجتماع مناقشة سُبُل الاستفادة من التكنولوجيا

في الحد من عمليات التخريب التي تحدث من حين لآخر. وأوصى رئيس مجلس

الإدارة بوضع برامج لحماية البيئة و السلامة المهنية بالتعاون مع معهد

النفط الليبي الذي توصّل إلى نتائج ممتازة وفق دراسات علمية فيما يخص

الحد من تلوث البيئة.



تجدر الإشارة الى أن شركة الواحة للنفط تعد إحدى أكبر الشركات

العاملة في قطاع النفط بليبيا وتقوم بتشغيل العديد من الحقول النفطية و

ميناء السدرة النفطي.

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