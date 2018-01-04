النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .
الخميس ، 04- 01- 2018 - 10:59:00
طرابلس 04 يناير 2018 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا
اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني
للأرصاد الجوية.
- من رأس جدير إلى سرت :
السماءً قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط امطار خفيفة
يوم الغد على بعض المناطق ، الريح غربى إلى شرش سرعته مابين (15 - 25)
عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) متر هذا اليوم ويتراوح
يوم الغد على اغلب الساحل ما بين (2.50-4.00) متر ، والبحر خفيف الموج
الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على اغلب الساحل ، ودرجة حرارة
سطح البحر (17-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .
- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :
السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة مع سقوط امطار متفرقة
خاصة على الجبل الاخضر قد يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا ،
والريح عربى إلى شرش سرعته ما بين(15-25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما
بين (1.00-3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم الغد ما بين (2.50-4.00) متر
، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد ، ودرجة
حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية ، والرؤية جيدة إلى
متوسطة .
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