النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا .





طرابلس 04 يناير 2018 ( وال ) - النشرة البحرية المتوقعة على ليبيا

اليوم الخميس وفقاً للنشرة الصادرة عن إدارة التنبؤات بالمركز الوطني

للأرصاد الجوية.



- من رأس جدير إلى سرت :

السماءً قليلة السحب تتكاثر هذه الليلة مع احتمال سقوط امطار خفيفة

يوم الغد على بعض المناطق ، الريح غربى إلى شرش سرعته مابين (15 - 25)

عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما بين (1.00-3.00) متر هذا اليوم ويتراوح

يوم الغد على اغلب الساحل ما بين (2.50-4.00) متر ، والبحر خفيف الموج

الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد على اغلب الساحل ، ودرجة حرارة

سطح البحر (17-18) درجة مئوية ، والرؤيـة جيدة إلى متوسطة .



- الساحل من الخليج الى اقصى الساحل الشرقى :

السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا هذه الليلة مع سقوط امطار متفرقة

خاصة على الجبل الاخضر قد يصحبها خلايا رعدية ونزول حبات البرد احيانا ،

والريح عربى إلى شرش سرعته ما بين(15-25) عقدة ، وإرتفاع الموج يتراوح ما

بين (1.00-3.00) متر هذا اليوم ويتراوح يوم الغد ما بين (2.50-4.00) متر

، والبحر خفيف الموج الى قليل الاضطراب ويكون مضطرب يوم الغد ، ودرجة

حرارة سطح البحر تتراوح مابين (18-19) درجة مئوية ، والرؤية جيدة إلى

متوسطة .

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